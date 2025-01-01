- MathProbabilityDensityBinomial
MathCumulativeDistributionBinomial
Calcula a distribuição binomial de probabilidade com parâmetros n e p para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathCumulativeDistributionBinomial(
Calcula a distribuição binomial de probabilidade com parâmetros n e p para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathCumulativeDistributionBinomial(
Calcula a distribuição binomial de probabilidade com parâmetros n e p para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a pweibull() no R.
bool MathCumulativeDistributionBinomial(
Calcula a distribuição binomial de probabilidade com parâmetros n e p para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.
bool MathCumulativeDistributionBinomial(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
n
[in] Parâmetro de distribuição (número de testes).
p
[in] Parâmetro de distribuição (probabilidade de sucesso para cada teste).
tail
[in] Sinalizador de cálculo. Se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para valores da função de probabilidade.