Sistema Sugeno

O sistema lógico difuso Sugeno faz parte de um dos dois principais tipos de sistemas difusos. O valor da variável de saída - nela - é definida como uma combinação linear de variáveis de entrada.

Descrição

Ao contrário do sistema Mamdani, consiste no fato do valor da variável de saída não ser definido por um termo difuso, mas sim pela função linear a partir das entrada. A regra difusa para o algoritmo Sugeno pode ser descrita pela seguinte expressão:

Onde:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;

Y – variável de saída;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada;

b = (b1, b2, b3 ... bn) – coeficiente para o valor de saída, ao ter um termo livre na função linear

W – peso da regra.

Observação

Esta notação indica simbolicamente que cada regra possui um peso W; não é uma expressão matemática literal.

Métodos de classe

Método de classe Descrição Calculate Calcula a inferência difusa para este sistema. CreateSugenoFunction Cria uma função linear Sugeno para o sistema atual. EmptyRule Cria uma regra difusa Sugeno vazia na base do sistema atual. Output Retorna a lista de variáveis difusas Sugeno de saída. OutputByName Retorna a variável difusa Sufeno de saída para o nome especificado. ParseRule Cria a regra difusa Sugeno na base da cadeia de caracteres definida. Rules Retorna a lista de regras difusas.