DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaSistemas difusosSistema Sugeno 

Sistema Sugeno

O sistema lógico difuso Sugeno faz parte de um dos dois principais tipos de sistemas difusos. O valor da variável de saída - nela - é definida como uma combinação linear de variáveis de entrada.

Descrição

Ao contrário do sistema Mamdani, consiste no fato do valor da variável de saída não ser definido por um termo difuso, mas sim pela função linear a partir das entrada. A regra difusa para o algoritmo Sugeno pode ser descrita pela seguinte expressão:

fuzzy_sugeno_rule

Onde:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;
  • Y – variável de saída;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada;
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) – coeficiente para o valor de saída, ao ter um termo livre na função linear
  • W – peso da regra.

Observação

Esta notação indica simbolicamente que cada regra possui um peso W; não é uma expressão matemática literal.

 

Métodos de classe

Método de classe  

Descrição

Calculate

Calcula a inferência difusa para este sistema.

CreateSugenoFunction

Cria uma função linear Sugeno para o sistema atual.

EmptyRule

Cria uma regra difusa Sugeno vazia na base do sistema atual.

Output

Retorna a lista de variáveis difusas Sugeno de saída.

OutputByName

Retorna a variável difusa Sufeno de saída para o nome especificado.

ParseRule

Cria a regra difusa Sugeno na base da cadeia de caracteres definida.

Rules

Retorna a lista de regras difusas.

Métodos herdados da classe CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify