CreateSugenoFunction

Cria uma função linear Sugeno para o sistema atual.

CLinearSugenoFunction*  CreateSugenoFunction(
   const string  name,          // nome da função
   const double& coeffs[]       // coeficiente da função
   )

Parâmetros

name

[in]  Nome da função.

coeffs[]

[in]  Coeficiente da função.

Valor de retorno

Função linear Sugeno.

Observação

O tamanho da matriz de coeficientes pode ser superior - por uma unidade - ao número de variáveis de entrada ou igual a ele. No primeiro caso, o membro livre da função linear Sugeno ao último coeficiente, enquanto, no segundo caso, será igual a zero.

CLinearSugenoFunction*  CreateSugenoFunction(
   const string  name,          // nome da função
   CList*&       coeffs,        // a lista de pares da variável difusa é o coeficiente ao estar presente ela
   const double  constValue     // coeficiente ao ter o membro livre da função
   )

