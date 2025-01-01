CreateSugenoFunction
Cria uma função linear Sugeno para o sistema atual.
|
CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(
Parâmetros
name
[in] Nome da função.
coeffs[]
[in] Coeficiente da função.
Valor de retorno
Função linear Sugeno.
Observação
O tamanho da matriz de coeficientes pode ser superior - por uma unidade - ao número de variáveis de entrada ou igual a ele. No primeiro caso, o membro livre da função linear Sugeno ao último coeficiente, enquanto, no segundo caso, será igual a zero.
CreateSugenoFunction
Cria uma função linear Sugeno para o sistema atual.
|
CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(
Parâmetros
name
[in] Nome da função.
coeffs[]
[in] Coeficiente da função.
Valor de retorno
Função linear Sugeno.