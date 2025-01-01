DocumentazioneSezioni
Il sistema logico fuzzy Sugeno è uno dei due tipi fondamentali di sistemi fuzzy. i valori delle variabili di output sono impostati come combinazione lineare di variabili di input.

Descrizione

A differenza della regola Mamdani, un valore variabile di input è impostato da una funzione lineare da voci anziché da un termine fuzzy. La regola logica Fuzzy per l'algoritmo Sugeno può essere descritta come segue:

fuzzy_sugeno_rule

dove:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — vettore di variabili di input;
  • Y — variabile output;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — vettore di valori variabili input;
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) — rapporto termine libero nella funzione lineare per un valore di output
  • W — peso della regola.

I metodi della classe

I metodi della classe  

Descrizione

Calculate

Calcola un' inferenza fuzzy per il sistema

CreateSugenoFunction

Crea una funzione Sugeno lineare per il sistema.

EmptyRule

Crea una regola Sugeno Fuzzy vuota basata sul sistema attuale.

Output

Ottiene l'elenco delle variabili di output fuzzy Sugeno.

OutputByName

Ottiene una variabile di uscita fuzzy Sugeno da un nome specificato.

ParseRule

Crea una regola fuzzy Sugeno sulla base di una linea specificata.

Rules

Restituisce l'elenco delle regole fuzzy.

Metodi ereditati dalla classe CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify