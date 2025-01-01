CSugenoFuzzyRule
Il sistema logico fuzzy Sugeno è uno dei due tipi fondamentali di sistemi fuzzy. i valori delle variabili di output sono impostati come combinazione lineare di variabili di input.
Descrizione
A differenza della regola Mamdani, un valore variabile di input è impostato da una funzione lineare da voci anziché da un termine fuzzy. La regola logica Fuzzy per l'algoritmo Sugeno può essere descritta come segue:
dove:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — vettore di variabili di input;
- Y — variabile output;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — vettore di valori variabili input;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — rapporto termine libero nella funzione lineare per un valore di output
- W — peso della regola.
I metodi della classe
Calcola un' inferenza fuzzy per il sistema
Crea una funzione Sugeno lineare per il sistema.
Crea una regola Sugeno Fuzzy vuota basata sul sistema attuale.
Ottiene l'elenco delle variabili di output fuzzy Sugeno.
Ottiene una variabile di uscita fuzzy Sugeno da un nome specificato.
Crea una regola fuzzy Sugeno sulla base di una linea specificata.
Restituisce l'elenco delle regole fuzzy.
Metodi ereditati dalla classe CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify