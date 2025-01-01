CSugenoFuzzyRule
Sugeno sistemi bulanık mantıksal çıkarımın iki temel tipinden biridir. Çıktı değişkeninin değerleri girdi değişkenlerinin bir doğrusal kombinasyonu şeklinde ayarlanır.
Açıklama
Mamdani kuralının aksine, girdi değişkeninin değeri bir bulanık terimle değil, bir doğrusal fonksiyonla belirlenir. Sugeno algoritmasının bulanık mantık kuralı şu şekilde tanımlanır:
burada:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenleri vektörü;
- Y — çıktı değişkeni;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkeni değerlerinin vektörü;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — çıktı değeri için doğrusal fonksiyonun serbest teriminin oranı
- W — kural ağırlığı.
Sınıf yöntemleri
|
Sınıf yöntemi
|
Açıklama
|
Sistem için bulanık çıkarımı hesaplar
|
Sistem için doğrusal Sugeno fonksiyonu oluşturur.
|
Mevcut sisteme göre bir boş Sugeno kuralı oluşturur.
|
Bulanık Sugeno çıktı değişkenlerinin listesini alır.
|
Belirtilen isimdeki bulanık Sugeno çıktı değişkenini alır.
|
Belirtilen çizgiye göre bir bulanık Sugeno kuralı oluşturur.
|
Bulanık kurallar listesine dönüş yapar.
|
Sınıftan türetilen yöntemler CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify