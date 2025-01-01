CSugenoFuzzyRule

Sugeno sistemi bulanık mantıksal çıkarımın iki temel tipinden biridir. Çıktı değişkeninin değerleri girdi değişkenlerinin bir doğrusal kombinasyonu şeklinde ayarlanır.

Açıklama

Mamdani kuralının aksine, girdi değişkeninin değeri bir bulanık terimle değil, bir doğrusal fonksiyonla belirlenir. Sugeno algoritmasının bulanık mantık kuralı şu şekilde tanımlanır:

burada:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenleri vektörü;

Y — çıktı değişkeni;

a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkeni değerlerinin vektörü;

b = (b1, b2, b3 ... bn) — çıktı değeri için doğrusal fonksiyonun serbest teriminin oranı

W — kural ağırlığı.

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi Açıklama Calculate Sistem için bulanık çıkarımı hesaplar CreateSugenoFunction Sistem için doğrusal Sugeno fonksiyonu oluşturur. EmptyRule Mevcut sisteme göre bir boş Sugeno kuralı oluşturur. Output Bulanık Sugeno çıktı değişkenlerinin listesini alır. OutputByName Belirtilen isimdeki bulanık Sugeno çıktı değişkenini alır. ParseRule Belirtilen çizgiye göre bir bulanık Sugeno kuralı oluşturur. Rules Bulanık kurallar listesine dönüş yapar.