DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsBulanık mantıkBulanık sistemlerSugeno sistemi 

CSugenoFuzzyRule

Sugeno sistemi bulanık mantıksal çıkarımın iki temel tipinden biridir. Çıktı değişkeninin değerleri girdi değişkenlerinin bir doğrusal kombinasyonu şeklinde ayarlanır.

Açıklama

Mamdani kuralının aksine, girdi değişkeninin değeri bir bulanık terimle değil, bir doğrusal fonksiyonla belirlenir. Sugeno algoritmasının bulanık mantık kuralı şu şekilde tanımlanır:

fuzzy_sugeno_rule

burada:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenleri vektörü;
  • Y — çıktı değişkeni;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkeni değerlerinin vektörü;
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) — çıktı değeri için doğrusal fonksiyonun serbest teriminin oranı
  • W — kural ağırlığı.

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi  

Açıklama

Calculate

Sistem için bulanık çıkarımı hesaplar

CreateSugenoFunction

Sistem için doğrusal Sugeno fonksiyonu oluşturur.

EmptyRule

Mevcut sisteme göre bir boş Sugeno kuralı oluşturur.

Output

Bulanık Sugeno çıktı değişkenlerinin listesini alır.

OutputByName

Belirtilen isimdeki bulanık Sugeno çıktı değişkenini alır.

ParseRule

Belirtilen çizgiye göre bir bulanık Sugeno kuralı oluşturur.

Rules

Bulanık kurallar listesine dönüş yapar.

Sınıftan türetilen yöntemler CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify