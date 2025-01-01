Sistema Sugeno

El sistema de lógica difusa del tipo Sugeno es uno de los dos tipos básicos de sistemas difusos. Los valores de la variable de salida se establecen como una combinación lineal de parámetros de entrada.

Descripción

La diferencia del sistema de Mamdani reside en que el valor de la variable de entrada se establece, no con un término difuso, sino con la función lineal de las entradas. La regla lógica difusa para el algoritmo Sugeno se puede describir con la siguiente expresión:

donde:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de salida;

Y – variable de salida;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada;

b = (b1, b2, b3 ... bn) – coeficiente con un miembro libre en la función lineal para el valor de salida

W – peso de la regla.

Nota

Esta notación indica simbólicamente que cada regla tiene un peso W; no es una expresión matemática literal.

Métodos de clase

Método de clase Descripción Calculate Calcula la deducción de lógica difusa para este sistema. CreateSugenoFunction Crea una función lineal de Sugeno para el sistema dado. EmptyRule Crea una regla difusa vacía de Sugeno basada en el sistema actual. Output Retorna la lista de variables difusas de salida de Sugeno. OutputByName Retorna una variable difusa de salida de Sugeno según el nombre indicado. ParseRule Crea una regla difusa de Sugeno basada en una línea establecida. Rules Retorna la lista de reglas difusas.