Sistema Sugeno
El sistema de lógica difusa del tipo Sugeno es uno de los dos tipos básicos de sistemas difusos. Los valores de la variable de salida se establecen como una combinación lineal de parámetros de entrada.
Descripción
La diferencia del sistema de Mamdani reside en que el valor de la variable de entrada se establece, no con un término difuso, sino con la función lineal de las entradas. La regla lógica difusa para el algoritmo Sugeno se puede describir con la siguiente expresión:
donde:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de salida;
- Y – variable de salida;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) – coeficiente con un miembro libre en la función lineal para el valor de salida
- W – peso de la regla.
Nota
Esta notación indica simbólicamente que cada regla tiene un peso W; no es una expresión matemática literal.
Métodos de clase
|
Método de clase
|
Descripción
|
Calcula la deducción de lógica difusa para este sistema.
|
Crea una función lineal de Sugeno para el sistema dado.
|
Crea una regla difusa vacía de Sugeno basada en el sistema actual.
|
Retorna la lista de variables difusas de salida de Sugeno.
|
Retorna una variable difusa de salida de Sugeno según el nombre indicado.
|
Crea una regla difusa de Sugeno basada en una línea establecida.
|
Retorna la lista de reglas difusas.
|
Métodos heredados de la clase CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify