Système de Sugeno
Le système de logique floue de Sugeno est l'un des deux types de base des systèmes flous. Les valeurs des variables de sortie sont définies comme une combinaison linéaire des variables d'entrée.
Description
Contrairement à la règle de Mamdani, la valeur d'une variable d'entrée est définie par une fonction linéaire à partir des entrées plutôt que par un terme flou. La règle de logique floue pour l'algorithme de Sugeno peut être décrit de la façon suivante :
avec :
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;
- Y – variable de sortie ;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée ;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) – ratio de terme libre dans la fonction linéaire pourune valeur de sortie
- W – poids de la règle.
Méthodes de classe
|
Méthode de classe
|
Description
|
Calcule une inférence floue pour le système
|
Crée une fonction linéaire de Sugeno pour le système.
|
Crée une règle floue de Sugeno vide basée sur le système actuel
|
Retourne la liste des variables floues de Sugeno.
|
Retourne la variable floue de sortie de Sugeno ayant le nom spécifié.
|
Crée une règle floue de Sugeno basée sur une ligne spécifiée.
|
Retourne la liste des règles floues.
|
Méthodes héritées de la classe CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify