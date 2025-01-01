Système de Sugeno

Le système de logique floue de Sugeno est l'un des deux types de base des systèmes flous. Les valeurs des variables de sortie sont définies comme une combinaison linéaire des variables d'entrée.

Description

Contrairement à la règle de Mamdani, la valeur d'une variable d'entrée est définie par une fonction linéaire à partir des entrées plutôt que par un terme flou. La règle de logique floue pour l'algorithme de Sugeno peut être décrit de la façon suivante :

avec :

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;

Y – variable de sortie ;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée ;

b = (b1, b2, b3 ... bn) – ratio de terme libre dans la fonction linéaire pourune valeur de sortie

W – poids de la règle.

Méthodes de classe

Méthode de classe Description Calculate Calcule une inférence floue pour le système CreateSugenoFunction Crée une fonction linéaire de Sugeno pour le système. EmptyRule Crée une règle floue de Sugeno vide basée sur le système actuel Output Retourne la liste des variables floues de Sugeno. OutputByName Retourne la variable floue de sortie de Sugeno ayant le nom spécifié. ParseRule Crée une règle floue de Sugeno basée sur une ligne spécifiée. Rules Retourne la liste des règles floues.