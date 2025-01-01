CSugenoFuzzyRule

Sugeno模糊逻辑系统是模糊系统两种基本类型中的一种。输出变量值设置为输入变量的线性组合。

描述

与Mamdani规则不同，输入变量值是通过来自条目的线性函数来设置而不是通过模糊词语。Sugeno算法的模糊逻辑规则可以描述如下：

这里：

X = (X1, X2, X3 ... Xn) ― 输入变量的向量；

Y ― 输出变量；

a = (a1, a2, a3 ... an) ― 输入变量值的向量；

b = (b1, b2, b3 ... bn) ― 输出值线性函数的自由词比率

W ― 规则权值。

注意

这种符号表示法象征性地说明每条规则都有一个权重 W；它并不是一个字面意义上的数学表达式。

类方法

类方法 描述 Calculate 计算系统的模糊推理 CreateSugenoFunction 创建系统的Sugeno线性函数。 EmptyRule 基于当前系统创建一个空Sugeno模糊规则。 Output 获取Sugeno模糊输出变量列表。 OutputByName 通过指定名称获取Sugeno模糊输出变量。 ParseRule 基于指定线条创建Sugeno模糊规则。 Rules 返回模糊规则列表。