MQL5参考标准程序库数学模糊逻辑Fuzzy systemsSugeno system
CSugenoFuzzyRule
Sugeno模糊逻辑系统是模糊系统两种基本类型中的一种。输出变量值设置为输入变量的线性组合。
描述
与Mamdani规则不同，输入变量值是通过来自条目的线性函数来设置而不是通过模糊词语。Sugeno算法的模糊逻辑规则可以描述如下：
这里：
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) ― 输入变量的向量；
- Y ― 输出变量；
- a = (a1, a2, a3 ... an) ― 输入变量值的向量；
- b = (b1, b2, b3 ... bn) ― 输出值线性函数的自由词比率
- W ― 规则权值。
注意
这种符号表示法象征性地说明每条规则都有一个权重 W；它并不是一个字面意义上的数学表达式。
类方法
类方法
描述
计算系统的模糊推理
创建系统的Sugeno线性函数。
基于当前系统创建一个空Sugeno模糊规则。
获取Sugeno模糊输出变量列表。
通过指定名称获取Sugeno模糊输出变量。
基于指定线条创建Sugeno模糊规则。
返回模糊规则列表。
方法继承自类 CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify