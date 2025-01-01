DocumentaçãoSeções
Cria a regra difusa Sugeno na base da cadeia de caracteres definida.

CSugenoFuzzyRule*  ParseRule(
   const string  rule      // representação sob a forma de cadeia de caracteres da regra difusa Sugeno
   )

Parâmetros

rule

[in]  Representação de cadeia de caracteres da regra difusa Sugeno.

Valor de retorno

Regra difusa Sugeno.