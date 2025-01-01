Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaSistemas difusosSistema SugenoParseRule CalculateCreateSugenoFunctionEmptyRuleOutputOutputByNameParseRuleRules ParseRule Cria a regra difusa Sugeno na base da cadeia de caracteres definida. CSugenoFuzzyRule* ParseRule( const string rule // representação sob a forma de cadeia de caracteres da regra difusa Sugeno ) Parâmetros rule [in] Representação de cadeia de caracteres da regra difusa Sugeno. Valor de retorno Regra difusa Sugeno. OutputByName Rules