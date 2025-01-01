스게노(Sugeno) 시스템

스게노 퍼지 논리 시스템은 퍼지 시스템의 두 가지 기본 유형 중 하나입니다. 출력 변수 값은 입력 변수의 선형 조합으로 설정됩니다.

설명

Mamdani 규칙과 달리, 입력 변수 값은 퍼지 항에 의해서가 아니라 엔트리의 선형 함수에 의해 설정됩니다. 스게노 알고리즘의 퍼지 논리 규칙은 다음과 같이 설명될 수 있습니다:

위치:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 입력 변수의 벡터;

Y — 출력 변수;

a = (a1, a2, a3 ... an) — 입력 변수 값의 벡터;

b = (b1, b2, b3 ... bn) — 출력 값에 대한 선형 함수의 자유 항 비율

W — 규칙 가중치.

클래스 메서드

클래스 메서드 설명 Calculate 시스템에 대한 퍼지 추론을 계산하기 CreateSugenoFunction 시스템에 대한 선형 스게노 함수를 생성합니다. EmptyRule 현재 시스템을 기반으로 빈 퍼지 스게노 규칙을 만들기. Output 퍼지 스게노 출력 변수 목록 가져오기. OutputByName 지정한 이름으로 퍼지 스게노 출력 변수 가져오기. ParseRule 지정된 선을 기준으로 퍼지 스게노 규칙을 생성하기. Rules 퍼지 규칙 목록 반환하기.