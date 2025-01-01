MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステムSugeno system
스게노(Sugeno) 시스템
스게노 퍼지 논리 시스템은 퍼지 시스템의 두 가지 기본 유형 중 하나입니다. 출력 변수 값은 입력 변수의 선형 조합으로 설정됩니다.
설명
Mamdani 규칙과 달리, 입력 변수 값은 퍼지 항에 의해서가 아니라 엔트리의 선형 함수에 의해 설정됩니다. 스게노 알고리즘의 퍼지 논리 규칙은 다음과 같이 설명될 수 있습니다:
위치:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 입력 변수의 벡터;
- Y — 출력 변수;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — 입력 변수 값의 벡터;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — 출력 값에 대한 선형 함수의 자유 항 비율
- W — 규칙 가중치.
클래스 메서드
|
클래스 메서드
|
설명
|
시스템에 대한 퍼지 추론을 계산하기
|
시스템에 대한 선형 스게노 함수를 생성합니다.
|
현재 시스템을 기반으로 빈 퍼지 스게노 규칙을 만들기.
|
퍼지 스게노 출력 변수 목록 가져오기.
|
지정한 이름으로 퍼지 스게노 출력 변수 가져오기.
|
지정된 선을 기준으로 퍼지 스게노 규칙을 생성하기.
|
퍼지 규칙 목록 반환하기.
|
CGenericFuzzySystem 클래스에서 상속된 메서드
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify