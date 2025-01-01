Sistemas difusos

Um sistema difuso (ou modelo difuso) é um modelo matemático, cuja base de cálculo é o fundamento da lógica difusa. Recorre-se à plotagem de tais modelos em caso de o objeto de estudo ter uma formalização muito fraca e sua descrição matemática ser muito complicada ou desconhecida.

O progresso na plotagem do modelo pode ser dividida em três fases principais:

Determinação dos parâmetros de entrada e de saída do modelo. Construção de uma base de conhecimento. Seleção de um dos métodos de inferência difusa (Mamdani ou Sugeno).

Os outros dois dependem da primeira fase, uma vez que ela define o funcionamento futuro do modelo.

A base de conhecimentos () abrange o conjunto de regras difusas do tipo: "se, então" que definem a relação entre as entradas e saídas do objeto pesquisado.

A condição (Condition) é a regra que carateriza o estado atual do objeto, enquanto a conclusão (Conclusion) trata de como a condição afeta o objeto.

As condições e conclusões de cada regra podem ser de dois tipos:

simples (ligação para Csinglcond) – nela está envolvida uma variável difusa; composta (ligação para Cconditions) – participam várias variáveis difusas.

Cada regra no sistema possui peso – relevância de regra no modelo. Os fatores de ponderação são atribuídos à regra no intervalo [0, 1].

O sistema de inferência difuso é determinado dependendo da base de conhecimento criada para o modelo. Chama-se inferência difusa à obtenção de uma conclusão na forma de conjunto difuso correspondente aos valores atuais das entradas com uso de uma base difusa de conhecimentos e operações difusas. Há dos tipos básicos de inferência difusa, isto é, Mamdani ou Sugeno.