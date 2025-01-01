Sistemas difusos
Um sistema difuso (ou modelo difuso) é um modelo matemático, cuja base de cálculo é o fundamento da lógica difusa. Recorre-se à plotagem de tais modelos em caso de o objeto de estudo ter uma formalização muito fraca e sua descrição matemática ser muito complicada ou desconhecida.
O progresso na plotagem do modelo pode ser dividida em três fases principais:
- Determinação dos parâmetros de entrada e de saída do modelo.
- Construção de uma base de conhecimento.
- Seleção de um dos métodos de inferência difusa (Mamdani ou Sugeno).
Os outros dois dependem da primeira fase, uma vez que ela define o funcionamento futuro do modelo.
A base de conhecimentos () abrange o conjunto de regras difusas do tipo: "se, então" que definem a relação entre as entradas e saídas do objeto pesquisado.
A condição (Condition) é a regra que carateriza o estado atual do objeto, enquanto a conclusão (Conclusion) trata de como a condição afeta o objeto.
As condições e conclusões de cada regra podem ser de dois tipos:
- simples (ligação para Csinglcond) – nela está envolvida uma variável difusa;
- composta (ligação para Cconditions) – participam várias variáveis difusas.
Cada regra no sistema possui peso – relevância de regra no modelo. Os fatores de ponderação são atribuídos à regra no intervalo [0, 1].
O sistema de inferência difuso é determinado dependendo da base de conhecimento criada para o modelo. Chama-se inferência difusa à obtenção de uma conclusão na forma de conjunto difuso correspondente aos valores atuais das entradas com uso de uma base difusa de conhecimentos e operações difusas. Há dos tipos básicos de inferência difusa, isto é, Mamdani ou Sugeno.