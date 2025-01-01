CSugenoFuzzyRule
Нечеткая логическая система Сугено — один из двух основных типов нечетких систем. Значения выходной переменной в нем задаются как линейная комбинация входных переменных.
Описание
Отличие от системы Мамдани заключается в том, что значение выходной переменной задается не нечетким термом, а линейной функцией от входов. Нечеткое логическое правило для алгоритма Сугено можно описать следующим выражением:
где:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;
- Y — выходная переменная;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — коэффициент при свободном члене в линейной функции для выходного значения
- W — вес правила.
Примечание
Эта нотация символически указывает, что у каждого правила есть вес W; это не буквальное математическое выражение.
Методы класса
|
Метод класса
|
Описание
|
Производит расчет нечёткого логического вывода для данной системы.
|
Создаёт линейную функцию Сугено для данной системы.
|
Создаёт пустое нечёткое правило Сугено на основе текущей системы.
|
Возвращает список выходных нечётких переменных Сугено.
|
Возвращает выходную нечёткую переменную Сугено по заданному имени.
|
Создаёт нечёткое правило Сугено на основе заданной строки.
|
Возвращает список нечётких правил.
|
Методы унаследованные от CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify