ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаНечеткие системыСистема Сугено 

CSugenoFuzzyRule

Нечеткая логическая система Сугено — один из двух основных типов нечетких систем. Значения выходной переменной в нем задаются как линейная комбинация входных переменных.

Описание

Отличие от системы Мамдани заключается в том, что значение выходной переменной задается не нечетким термом, а линейной функцией от входов. Нечеткое логическое правило для алгоритма Сугено можно описать следующим выражением:

fuzzy_sugeno_rule

где:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;
  • Y — выходная переменная;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных;
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) — коэффициент при свободном члене в линейной функции для выходного значения
  • W — вес правила.

Примечание

Эта нотация символически указывает, что у каждого правила есть вес W; это не буквальное математическое выражение.

 

Методы класса

Метод класса  

Описание

Calculate

Производит расчет нечёткого логического вывода для данной системы.

CreateSugenoFunction

Создаёт линейную функцию Сугено для данной системы.

EmptyRule

Создаёт пустое нечёткое правило Сугено на основе текущей системы.

Output

Возвращает список выходных нечётких переменных Сугено.

OutputByName

Возвращает выходную нечёткую переменную Сугено по заданному имени.

ParseRule

Создаёт нечёткое правило Сугено на основе заданной строки.

Rules

Возвращает список нечётких правил.

Методы унаследованные от CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify