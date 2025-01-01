CSugenoFuzzyRule

Нечеткая логическая система Сугено — один из двух основных типов нечетких систем. Значения выходной переменной в нем задаются как линейная комбинация входных переменных.

Описание

Отличие от системы Мамдани заключается в том, что значение выходной переменной задается не нечетким термом, а линейной функцией от входов. Нечеткое логическое правило для алгоритма Сугено можно описать следующим выражением:

где:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;

Y — выходная переменная;

a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных;

b = (b1, b2, b3 ... bn) — коэффициент при свободном члене в линейной функции для выходного значения

W — вес правила.

Примечание

Эта нотация символически указывает, что у каждого правила есть вес W; это не буквальное математическое выражение.

Методы класса

Метод класса Описание Calculate Производит расчет нечёткого логического вывода для данной системы. CreateSugenoFunction Создаёт линейную функцию Сугено для данной системы. EmptyRule Создаёт пустое нечёткое правило Сугено на основе текущей системы. Output Возвращает список выходных нечётких переменных Сугено. OutputByName Возвращает выходную нечёткую переменную Сугено по заданному имени. ParseRule Создаёт нечёткое правило Сугено на основе заданной строки. Rules Возвращает список нечётких правил.