CSugenoFuzzyRule

菅野ファジー論理システムは、2つの基本的なファジーシステムの1つです。出力変数値は、入力変数の線形結合として設定されます。

説明

マムダニルールとは異なり、入力変数値は、ファジー用語ではなくエントリからの一次関数によって設定されます。菅野アルゴリズムのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。

fuzzy_sugeno_rule

ここで

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル
  • Y — 出力変数
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) — free term ratio in the linear function for an output value
  • W — ルールの重み

注意事項

この表記は、各ルールが重み W を持つことを象徴的に示しており、文字通りの数学的表現ではありません。

 

クラスメソッド

クラスメソッド  

説明

Calculate

システムのファジー推論を計算します。

CreateSugenoFunction

菅野システムの一次関数を作成します。

EmptyRule

現在のシステムに基づいて空の菅野ファジールールを作成します。

Output

菅野ファジー出力変数のリストを取得します。

OutputByName

指定された名前の菅野ファジー出力変数を取得します。

ParseRule

特定の行に基づいて菅野ファジールールを作成します。

Rules

ファジールールのリストを返します。

クラスから継承されたメソッド CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify