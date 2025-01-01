MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステムSugeno system
CSugenoFuzzyRule
菅野ファジー論理システムは、2つの基本的なファジーシステムの1つです。出力変数値は、入力変数の線形結合として設定されます。
説明
マムダニルールとは異なり、入力変数値は、ファジー用語ではなくエントリからの一次関数によって設定されます。菅野アルゴリズムのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。
ここで
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル
- Y — 出力変数
- a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — free term ratio in the linear function for an output value
- W — ルールの重み
注意事項
この表記は、各ルールが重み W を持つことを象徴的に示しており、文字通りの数学的表現ではありません。
クラスメソッド
|
クラスメソッド
|
説明
|
システムのファジー推論を計算します。
|
菅野システムの一次関数を作成します。
|
現在のシステムに基づいて空の菅野ファジールールを作成します。
|
菅野ファジー出力変数のリストを取得します。
|
指定された名前の菅野ファジー出力変数を取得します。
|
特定の行に基づいて菅野ファジールールを作成します。
|
ファジールールのリストを返します。
|
クラスから継承されたメソッド CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify