CSugenoFuzzyRule

菅野ファジー論理システムは、2つの基本的なファジーシステムの1つです。出力変数値は、入力変数の線形結合として設定されます。

説明

マムダニルールとは異なり、入力変数値は、ファジー用語ではなくエントリからの一次関数によって設定されます。菅野アルゴリズムのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。

ここで

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル

Y — 出力変数

a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル

b = (b1, b2, b3 ... bn) — free term ratio in the linear function for an output value

W — ルールの重み

注意事項

この表記は、各ルールが重み W を持つことを象徴的に示しており、文字通りの数学的表現ではありません。

クラスメソッド

クラスメソッド 説明 Calculate システムのファジー推論を計算します。 CreateSugenoFunction 菅野システムの一次関数を作成します。 EmptyRule 現在のシステムに基づいて空の菅野ファジールールを作成します。 Output 菅野ファジー出力変数のリストを取得します。 OutputByName 指定された名前の菅野ファジー出力変数を取得します。 ParseRule 特定の行に基づいて菅野ファジールールを作成します。 Rules ファジールールのリストを返します。