CSugenoFuzzyRule

Das unscharfe Sugeno System ist eines der grundlegenden Fuzzy-Systeme. Die Werte der Ausgabevariablen werden als eine lineare Kombination von Eingabevariablen gesetzt.

Beschreibung

Im Vergleich zum Mamdani System wird der Wert der Ausgabevariablen nicht durch einen Fuzzy-Term sondern durch eine lineare Funktion von Eingabevariablen gesetzt. Eine Fuzzy-Regel für den Sugeno Algorithmus kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:

fuzzy_sugeno_rule

wobei:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vector von Eingabevariablen;
  • Y — Eingabevariable;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — Vector von Eingabevariablen;
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) — Koeffizient bei einem freien Glied in der linearen Funktion für den Ausgabewert
  • W — Gewicht der Regel.

Hinweis

Diese Notation zeigt symbolisch an, dass jede Regel ein Gewicht W hat; sie ist kein wörtlicher mathematischer Ausdruck.

 

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

Calculate

Berechnet die Fuzzy-Inferenz für dieses System.

CreateSugenoFunction

Erstellt die lineare Funktion nach Sugeno für dieses System.

EmptyRule

Erstellt eine leere Fuzzy-Regel nach Sugeno basierend auf dem aktuellen System.

Output

Gibt die Liste unscharfer Ausgabevariablen nach Sugeno zurück.

OutputByName

Gibt eine Fuzzy-Variable nach Sugeno nach dem angegebenen Namen zurück.

ParseRule

Erstellt eine Fuzzy-Regel nach Sugeno basierend auf einem vorgegebenen String.

Rules

Gibt die Liste unscharfer Regel zurück.

Methoden geerbt von der Klasse CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify