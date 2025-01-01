CSugenoFuzzyRule

Das unscharfe Sugeno System ist eines der grundlegenden Fuzzy-Systeme. Die Werte der Ausgabevariablen werden als eine lineare Kombination von Eingabevariablen gesetzt.

Beschreibung

Im Vergleich zum Mamdani System wird der Wert der Ausgabevariablen nicht durch einen Fuzzy-Term sondern durch eine lineare Funktion von Eingabevariablen gesetzt. Eine Fuzzy-Regel für den Sugeno Algorithmus kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:

wobei:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vector von Eingabevariablen;

Y — Eingabevariable;

a = (a1, a2, a3 ... an) — Vector von Eingabevariablen;

b = (b1, b2, b3 ... bn) — Koeffizient bei einem freien Glied in der linearen Funktion für den Ausgabewert

W — Gewicht der Regel.

Hinweis

Diese Notation zeigt symbolisch an, dass jede Regel ein Gewicht W hat; sie ist kein wörtlicher mathematischer Ausdruck.

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung Calculate Berechnet die Fuzzy-Inferenz für dieses System. CreateSugenoFunction Erstellt die lineare Funktion nach Sugeno für dieses System. EmptyRule Erstellt eine leere Fuzzy-Regel nach Sugeno basierend auf dem aktuellen System. Output Gibt die Liste unscharfer Ausgabevariablen nach Sugeno zurück. OutputByName Gibt eine Fuzzy-Variable nach Sugeno nach dem angegebenen Namen zurück. ParseRule Erstellt eine Fuzzy-Regel nach Sugeno basierend auf einem vorgegebenen String. Rules Gibt die Liste unscharfer Regel zurück.