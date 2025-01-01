CSugenoFuzzyRule
Das unscharfe Sugeno System ist eines der grundlegenden Fuzzy-Systeme. Die Werte der Ausgabevariablen werden als eine lineare Kombination von Eingabevariablen gesetzt.
Beschreibung
Im Vergleich zum Mamdani System wird der Wert der Ausgabevariablen nicht durch einen Fuzzy-Term sondern durch eine lineare Funktion von Eingabevariablen gesetzt. Eine Fuzzy-Regel für den Sugeno Algorithmus kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:
wobei:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vector von Eingabevariablen;
- Y — Eingabevariable;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — Vector von Eingabevariablen;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — Koeffizient bei einem freien Glied in der linearen Funktion für den Ausgabewert
- W — Gewicht der Regel.
Hinweis
Diese Notation zeigt symbolisch an, dass jede Regel ein Gewicht W hat; sie ist kein wörtlicher mathematischer Ausdruck.
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Berechnet die Fuzzy-Inferenz für dieses System.
Erstellt die lineare Funktion nach Sugeno für dieses System.
Erstellt eine leere Fuzzy-Regel nach Sugeno basierend auf dem aktuellen System.
Gibt die Liste unscharfer Ausgabevariablen nach Sugeno zurück.
Gibt eine Fuzzy-Variable nach Sugeno nach dem angegebenen Namen zurück.
Erstellt eine Fuzzy-Regel nach Sugeno basierend auf einem vorgegebenen String.
Gibt die Liste unscharfer Regel zurück.
Methoden geerbt von der Klasse CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify