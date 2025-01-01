DocumentationSections
Adds an element before the specified node in the linked list.

The version that adds an element by value.

CLinkedListNode<T>* AddBefore(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // the node before which the element should be added
   T                    value        // the element to add
   );

Return Value

Returns a pointer to the added node.

The version that adds an element as a formed node by value.

bool AddBefore(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // the node before which the element should be added
   CLinkedListNode<T>*  new_node     // the node to be added
   );

Parameters

*node

[in] The node of the linked list, before which a new element will be added.

value

[in]  An element to be added.

*new_node

[in]  A node to be added.

Return Value

Returns true on successful, or false otherwise.