- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
AddBefore
Ajoute un élément dans la liste chaînée avant le noeud spécifié
Version ajoutant un élément par valeur.
|
CLinkedListNode<T>* AddBefore(
Valeur de Retour
Retourne un pointeur sur le noeud ajouté.
Version ajoutant un élément sous forme de noeud par valeur.
|
bool AddBefore(
Paramètres
*node
[in] Le noeud de la liste chaînée avant lequel le nouvel élément sera ajouté.
value
[in] Un élément à ajouter.
*new_node
[in] Un noeud à ajouter.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false.