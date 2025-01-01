AddBefore

Ajoute un élément dans la liste chaînée avant le noeud spécifié

Version ajoutant un élément par valeur.

CLinkedListNode<T>* AddBefore(

CLinkedListNode<T>* node,

T value

);

Valeur de Retour

Retourne un pointeur sur le noeud ajouté.

Version ajoutant un élément sous forme de noeud par valeur.

bool AddBefore(

CLinkedListNode<T>* node,

CLinkedListNode<T>* new_node

);

Paramètres

*node

[in] Le noeud de la liste chaînée avant lequel le nouvel élément sera ajouté.

value

[in] Un élément à ajouter.

*new_node

[in] Un noeud à ajouter.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.