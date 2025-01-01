- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
CopyTo
Copia tutti gli elementi di un set all'array specificato partendo dall'indice specificato.
|
int CopyTo(
Parametri
&dst_array[]
[out] Un array nel quale verranno scritti gli elementi del set.
dst_start=0
[in] Un indice nell'array da cui inizia la copia.
Valore di ritorno
Restituisce il numero di elementi copiati.