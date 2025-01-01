DocumentazioneSezioni
Border (Metodo Get)

Ottiene la proprietà del controllo "Bordo" (larghezza del bordo) .

int  Border()  const

Valore di ritorno

La "proprietà Bordo(Border)".

Border (Metodo Set)

Imposta la proprietà del controllo "Bordo" (larghezza del bordo) .

bool  Border(
   const int  value      // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo valore della "proprietà Bordo (Border)".

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.