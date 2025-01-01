- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Border (Metodo Get)
Ottiene la proprietà del controllo "Bordo" (larghezza del bordo) .
|
int Border() const
Valore di ritorno
La "proprietà Bordo(Border)".
Border (Metodo Set)
Imposta la proprietà del controllo "Bordo" (larghezza del bordo) .
|
bool Border(
Parametri
value
[in] Nuovo valore della "proprietà Bordo (Border)".
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.