Border (Méthode "Get")

Retourne la propriété "Border" (épaisseur de la bordure) du contrôle.

int Border() const

Valeur de retour

La propriété "Border".

Border (Méthode "Set")

Définit la propriété "Border" (épaisseur de la bordure) du contrôle.

bool Border(

const int value

)

Paramètres

value

[in] Nouvelle valeur de la propriété "Border".

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon