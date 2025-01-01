- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Border (Méthode "Get")
Retourne la propriété "Border" (épaisseur de la bordure) du contrôle.
|
int Border() const
Valeur de retour
La propriété "Border".
Border (Méthode "Set")
Définit la propriété "Border" (épaisseur de la bordure) du contrôle.
|
bool Border(
Paramètres
value
[in] Nouvelle valeur de la propriété "Border".
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon