Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCBmpButtonBorder 

Border (Méthode "Get")

Retourne la propriété "Border" (épaisseur de la bordure) du contrôle.

int  Border()  const

Valeur de retour

La propriété "Border".

Border (Méthode "Set")

Définit la propriété "Border" (épaisseur de la bordure) du contrôle.

bool  Border(
   const int  value      // nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur de la propriété "Border".

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon