DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCBmpButtonBmpNames 

BmpNames

Définit le nom des fichiers bmp du contrôle

bool  BmpNames(
   const string  off="",     // nom du fichier
   const string  on=""       // nom du fichier
   )

Paramètres

off=""

[in]  Nom du fichier bmp pour l'état Eteint (OFF).

on=""

[in]  Nom du fichier bmp pour l'état Allumé (ON).

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon