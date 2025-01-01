Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCBmpButtonBmpNames CreateBorderBmpNamesBmpOffNameBmpOnNameBmpPassiveNameBmpActiveNamePressedLockingOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnChangeOnActivateOnDeactivateOnMouseDownOnMouseUp BmpNames Définit le nom des fichiers bmp du contrôle bool BmpNames( const string off="", // nom du fichier const string on="" // nom du fichier ) Paramètres off="" [in] Nom du fichier bmp pour l'état Eteint (OFF). on="" [in] Nom du fichier bmp pour l'état Allumé (ON). Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon Border BmpOffName