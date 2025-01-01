MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCBmpButtonBmpNames CreateBorderBmpNamesBmpOffNameBmpOnNameBmpPassiveNameBmpActiveNamePressedLockingOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnChangeOnActivateOnDeactivateOnMouseDownOnMouseUp BmpNames Imposta il nome del file BMP del controllo bool BmpNames( const string off="", // nome del file const string on="" // nome del file ) Parametri off="" [in] Nome del file bmp per lo stato OFF. on="" [in] Nome del file bmp per lo stato ON. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. Border BmpOffName