BmpNames

Imposta il nome del file BMP del controllo

bool  BmpNames(
   const string  off="",     // nome del file
   const string  on=""       // nome del file
   )

Parametri

off=""

[in]  Nome del file bmp per lo stato OFF.

on=""

[in]  Nome del file bmp per lo stato ON.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.