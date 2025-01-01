- Expressions
- Opérations Arithmétiques
- Opérations d'Assignement
- Opérations de Relation
- Opérations Booléennes
- Opérations sur les Bits
- Autres Opérations
- Règles de Précédence

Le booléen FAUX (FALSE) est représenté avec la valeur entière zéro, tandis que le booléen VRAI (TRUE) est représenté par n'importe quelle valeur différente de zéro.
La valeur des expressions contenant des opérations de relation ou des opérations logiques est FALSE (0) ou TRUE (1).
True si a est égal à b a == b;
Deux nombres réels ne peuvent pas être comparés. Dans la plupart des cas, deux chiffres semblant identiques peuvent être inégaux en raison de valeurs différentes à la 15ème décimale. Pour pouvoir comparer correctement deux nombres réels, comparez la différence normalisée de ces nombres avec zéro.
Exemple :
bool CompareDoubles(double number1,double number2)
