- Espressioni
- Operazioni Aritmetiche
- Operazioni di Assegnazione
- Operazioni di Assegnazione
- Operazioni Booleani
- Operazioni bit per bit
- Altre Operazioni
- Regole di Precedenza
Operations of Relation
Il booleano FALSE (_*falso) è rappresentato da un valore intero pari a zero, mentre il booleano TRUE (_*vero) è rappresentato da qualsiasi valore diverso da zero.
Il valore delle espressioni che contengono operazioni di relazione oppure operazioni logiche è FALSE(0) o TRUE(1).
|
True se a è uguale a b a == b;
L'uguaglianza di due numeri reali non può essere confrontata. Nella maggior parte dei casi, due numeri apparentemente identici possono essere diversi a causa di diversi valori nel 15esimo posto decimale. Per poter confrontare correttamente due numeri reali, confrontare la differenza normalizzata di questi numeri con lo zero.
Esempio:
|
bool CompareDoubles(double number1,double number2)
Vedi anche