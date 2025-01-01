Opérations d'Assignement

La valeur de l'expression qui inclut l'opération donnée est la valeur de l'opérande de gauche après l'assignement :

Assigner la valeur de x à la variable y y = x;

Les opérations suivantes unissent les opérations arithmétiques ou sur les bits avec l'opération d'affectation :

Ajout de x à la variable y y += x;

Soustraction de x de la variable y y -= x;

Multiplication de la variable y par x y *= x;

Division de la variable y par x y /= x;

Reste de la division de la variable y par x y %= x;

Décalage de la représentation binaire de y vers la droite de x bits y >>= x;

Décalage de la représentation binaire de y vers la gauche de x bits y <<= x;

Opération binaire AND des représentations binaires de y et de x y &= x;

Opération binaire OU des représentations binaires de y et de x y |= x;

Opération binaire OU Exclusif des représentations binaires de y et de x y ^= x;

Les opérations sur les bits ne peuvent être effectuées sur les entiers. Lorsque des opérations de décalage logique de la représentation de y vers la droite/gauche de x bits sont effectuées, les 5 plus petits chiffres binaires de la valeur de x sont utilisés, les plus grands sont ignorés, c'est à dire que le décalage est effectué sur les bits 0-31.

Pour l'opération %= (y modulo x), le signe du résultat est égal au signe du nombre divisé.

L'opérateur d'assignement peut être utilisé plusieurs fois dans une expression. Dans ce cas, le traitement de l'expression est effectué de gauche à droite :

y=x=3;

Premièrement, la valeur 3 sera affectée à la variable x, la valeur de x, c'est à dire 3, sera ensuite affectée à la variable y.

