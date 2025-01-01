- Espressioni
- Operazioni Aritmetiche
- Operazioni di Assegnazione
- Operazioni Booleani
- Operazioni bit per bit
- Altre Operazioni
- Regole di Precedenza
Operazioni di assegnazione
Il valore dell'espressione che include l'operazione data è il valore dell'operando sinistro dopo l'assegnazione:
|
Assegnazione del valore x alla variabile y y = x;
Le seguenti operazioni uniscono operazioni aritmetiche o di bit con operazioni di assegnazione:
|
Aggiungere x alla variabile y y += x;
Operazioni di bit possono essere applicate solo a numeri interi. Quando si esegue l'operazione di slittamento logico della rappresentazione y verso destra/sinistra di x-bit, vengono utilizzate le 5 cifre binarie più piccole del valore x, le più alte vengono scartate, cioè il passaggio è fatto per 0-31 bit.
Con l'operazione %= (valore y dal modulo di x), il segno del risultato è uguale al segno del numero diviso.
L'operatore di assegnazione può essere utilizzato più volte in un'espressione. In questo caso la trasformazione dell'espressione viene eseguita da sinistra a destra:
|
y=x=3;
In primo luogo, alla variabile x viene assegnato il valore 3, poi alla variabile y viene assegnato il valore di x, vale a dire 3, anche.
