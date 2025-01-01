DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLe basi del linguaggioOperazioni ed EspressioniOperazioni di Assegnazione 

Operazioni di assegnazione

Il valore dell'espressione che include l'operazione data è il valore dell'operando sinistro dopo l'assegnazione:

Assegnazione del valore x alla variabile y                               y = x;

Le seguenti operazioni uniscono operazioni aritmetiche o di bit con operazioni di assegnazione:

Aggiungere x alla variabile y                                            y += x;
Sottrarre x dalla y variabile y                                          y -= x;
Moltiplicare la variabile y per x                                        y *= x;
Dividere la variabile y per x                                            y /= x;
Resto della divisione della variabile y per x                            y %= x;
Slittamento della rappresentazione binaria di y a destra di x bits       y >>= x;
Slittamento della rappresentazione binaria di y a sinistra di x bit      y <<= x;
Operazione AND di bit della rappresentazione binaria di y ed x           y &= x;
Operazione OR di bit della rappresentazione binaria di y ed x            y |= x;
Operazione OR Esclusivo di bit della rappresentazione binaria di y ed x  y ^= x;

Operazioni di bit possono essere applicate solo a numeri interi. Quando si esegue l'operazione di slittamento logico della rappresentazione y verso destra/sinistra di x-bit, vengono utilizzate le 5 cifre binarie più piccole del valore x, le più alte vengono scartate, cioè il passaggio è fatto per 0-31 bit.

Con l'operazione %= (valore y dal modulo di x), il segno del risultato è uguale al segno del numero diviso.

L'operatore di assegnazione può essere utilizzato più volte in un'espressione. In questo caso la trasformazione dell'espressione viene eseguita da sinistra a destra:

 y=x=3;

In primo luogo, alla variabile x viene assegnato il valore 3, poi alla variabile y viene assegnato il valore di x, vale a dire 3, anche.

Vedi anche

Regole di Precedenza