Operazioni ed Espressioni

Alcuni caratteri e sequenze di caratteri sono di particolare importanza. Questi sono i cosiddetti simboli delle operazioni, ad esempio:

+ - * / % Simboli di operazioni aritmetiche

&& || Simboli di operazioni logiche

= += *= Caratteri degli operatori di assegnazione

Simboli delle operazioni vengono utilizzati nelle espressioni ed hanno senso quando vengono dati ad essi operandi appropriati. I segni di punteggiatura sono enfatizzati, anche. Si tratta di parentesi, virgola, due punti e punto e virgola.

Simboli di operazioni, segni di punteggiatura e spazi vengono utilizzati per separare gli elementi del linguaggio gli uni dagli altri.

Questa sezione contiene la descrizione dei seguenti argomenti: