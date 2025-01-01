MQL5 RiferimentoLe basi del linguaggioOperazioni ed Espressioni
- Espressioni
- Operazioni Aritmetiche
- Operazioni di Assegnazione
- Operazioni Booleani
- Operazioni bit per bit
- Altre Operazioni
- Regole di Precedenza
Operazioni ed Espressioni
Alcuni caratteri e sequenze di caratteri sono di particolare importanza. Questi sono i cosiddetti simboli delle operazioni, ad esempio:
|
+ - * / % Simboli di operazioni aritmetiche
Simboli delle operazioni vengono utilizzati nelle espressioni ed hanno senso quando vengono dati ad essi operandi appropriati. I segni di punteggiatura sono enfatizzati, anche. Si tratta di parentesi, virgola, due punti e punto e virgola.
Simboli di operazioni, segni di punteggiatura e spazi vengono utilizzati per separare gli elementi del linguaggio gli uni dagli altri.
Questa sezione contiene la descrizione dei seguenti argomenti: