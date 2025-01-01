Opérations et Expressions

Certains caractères, ou séquences de caractères, sont importants. Ce sont les symboles des opérations, par exemple :

+ - * / % Symboles des opérations arithmétiques

&& || Symboles des opérations logiques

= += *= Symboles des opérations d'assignement

Les symboles d'opérations sont utilisés dans les expressions et ont un sens lorsque les opérandes appropriées sont fournies. Les signes de ponctuation sont également importants. Ce sont les parenthèes, les accolades, les virgules, les deux-points et les points virgules.

Les symboles d'opérations, les marques de ponctuation et les espaces sont utilisés pour séparer les éléments du langages les uns des autres.

Cette section contient la description des éléments suivants :