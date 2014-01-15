Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BrakeParb - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Ivan Kornilov
Simples indicado de tendência exibido na forma de NRTR. Seu uso é semelhante ao Sar Parabólico.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.05.2012 (em Russo).
