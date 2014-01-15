CodeBaseSeções
Autor real:

Ivan Kornilov

Simples indicado de tendência exibido na forma de NRTR. Seu uso é semelhante ao Sar Parabólico.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.05.2012 (em Russo).


BrakeParb

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/985

