Três Pólos de Filtro Butterwoth - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1447
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
Três pólos de Filtro Butterwoth são usados para suavizar este cálculo de algoritmo de média móvel. Este filtro é descrito no livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/584
