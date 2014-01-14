CodeBaseSeções
Três Pólos de Filtro Butterwoth - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak
Nikolay Kositsin
1447
(19)
Autor real:

Witold Wozniak

Três pólos de Filtro Butterwoth são usados para suavizar este cálculo de algoritmo de média móvel. Este filtro é descrito no livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Magnified Market Price Magnified Market Price

O indicador mostra o preço atual no canto do gráfico a escolha do usuário.

Candles Smoothed HTF Candles Smoothed HTF

Indicador que exibe a "média" de velas de um período de tempo grande para um menor.

Sine Wave Sine Wave

O indicador age de forma totalmente oposta em comparação com as médias móveis adaptativas durante uma tendência de mercado: no caso de uma tendência definida, ambas as linhas do indicador (Lead Sine e Sine Wave) movem-se paralelas e mostram a direção da tendência em relação um ao outro, em caso de lateralidade, o indicador Sine Wave reage rapidamente sobre os movimentos oscilantes do mercado.

TwoPoleButterworthFilter TwoPoleButterworthFilter

Dois pólos de Filtro Butterwoth são usados para suavizar este cálculo de algoritmo de média móvel.