CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

EMA CROSS - эксперт для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7892
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

    Советник EMA_CROSS.

    Результаты тестирования:








Open SELL Open SELL

Скрипт открывает SELL на задаваемую часть FreeMargin.

EMA Trend EMA Trend

Индикатор EMA_Trend_Indicator.

TSI-Osc TSI-Osc

Индикатор TSI-Osc.

Ergodic Oscillator Ergodic Oscillator

Индикатор Ergodic Oscillator.