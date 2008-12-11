请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
安装 Time Frame的标准指标 ADX。 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 6802
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8600
OsMA. OsMA Divergence.
彩色 ОсМА， ОсМА可以显示不规则运动。BW MFI + Volumes
BW MFI带有成交量值。
CCI_Woodies_Paterns_v1
指标明确了交易系统Woodies CCI的模式。Modified Indicator KDJ and KDJ Automated Trading System
Indicator KDJ deactivates short-term fluctuations. It carries on a parameter to adjust and increase two new RSV index lines: close price of short-term volatility KDC: K-D difference, to determine the change of price trends and to open positions.