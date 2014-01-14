Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Price_Channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3212
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
É um indicador bem conhecido que mostra as máximas e mínimas dos preços (e valores médios) das últimas n barras.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/85
Indicador das Sessões de Trades
Este indicador é baseado nos buffers DRAW_FILLING. Os parâmetros de entrada estão ausentes, são usadas as funções TimeTradeServer(), TimeGMT().Ticks
Exemplo de um gráfico de tick.
WININET_TEST
Aqui está um exemplo simples que mostra como fazer download de uma página (arquivo) a partir da Internet usando a biblioteca wininet.dll.sChartsSynchroScroll
O script oferece uma rolagem sincronizada para todos os gráficos abertas no terminal do cliente.