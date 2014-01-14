Participe de nossa página de fãs
WININET_TEST - script para MetaTrader 5
MetaQuotes
- 2093
Este é um exemplo simples que mostra como fazer download de uma página (arquivo) a partir da Internet usando a biblioteca wininet.dll.
Parâmetros de entrada:
- URL - endereço da página ou arquivo (também pode fazer referência a um arquivo binário)
- FileToSave - o nome do arquivo que será salvo na pasta terminal_data_folder\MQL5\Files\ do terminal cliente.
Para ver como isso funciona, não se esqueça de "Permitir a importação de DLL" nas opções do terminal cliente e executá-lo em qualquer gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/82
