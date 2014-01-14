O script WININET_TEST.mq5 é uma versão modificada do script s_wininet.mq4 , publicado por Integer no MQL4.Codebase.

Este é um exemplo simples que mostra como fazer download de uma página (arquivo) a partir da Internet usando a biblioteca wininet.dll.

Parâmetros de entrada:

URL - endereço da página ou arquivo (também pode fazer referência a um arquivo binário)



FileToSave - o nome do arquivo que será salvo na pasta terminal_data_folder\MQL5\Files\ do terminal cliente.





Para ver como isso funciona, não se esqueça de "Permitir a importação de DLL" nas opções do terminal cliente e executá-lo em qualquer gráfico.

