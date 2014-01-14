CodeBaseSeções
WININET_TEST - script para MetaTrader 5

Publicado por:
MetaQuotes
Visualizações:
2093
Avaliação:
(51)
Publicado:
Atualizado:
O script WININET_TEST.mq5 é uma versão modificada do script s_wininet.mq4, publicado por Integer no MQL4.Codebase.

Este é um exemplo simples que mostra como fazer download de uma página (arquivo) a partir da Internet usando a biblioteca wininet.dll.

Parâmetros de entrada:

  • URL - endereço da página ou arquivo (também pode fazer referência a um arquivo binário)
  • FileToSave - o nome do arquivo que será salvo na pasta terminal_data_folder\MQL5\Files\ do terminal cliente.


Para ver como isso funciona, não se esqueça de "Permitir a importação de DLL" nas opções do terminal cliente e executá-lo em qualquer gráfico.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/82

