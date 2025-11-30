CodeBaseSezioni
Librerie

Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore Candles_Smoothed - libreria per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Pubblicato:
\MQL5\Experts\
expm_candles_smoothed.mq5 (8.35 KB) visualizza
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
candles_smoothedsignal.mqh (12.02 KB) visualizza
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
candles_smoothed.mq5 (7.04 KB) visualizza
Il segnale si forma al momento della chiusura della barra. Il segnale per l'apertura di posizioni è una variazione del colore della candela formata dall'indicatore Candles_Smoothed.

Per il corretto funzionamento dell'Expert Advisor generato, il file dell'indicatore Candles_Smoothed.ex5 compilato deve essere disponibile nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Indicators.

Il processo di creazione di un robot di trading basato su questo modulo di segnali di trading non presenta particolarità ed è descritto in dettaglio nell'articolo"MQL5 Wizard for Dummies". L'idea generale della costruzione di un modulo di segnali di trading è presentata nell'articolo"I sistemi di trading più semplici con gli indicatori semaforici".

Nei test che seguono sono stati utilizzati i parametri di input predefiniti dell'Expert Advisor. Lo Stop Loss e il Take Profit non sono stati utilizzati nei test.

Fig.1 Esempi di operazioni sul grafico

Figura 1. Esempi di operazioni sul grafico

Risultati del test 2011 su NZDUSD H4:

Fig.2 Grafico dei risultati del test

Fig. 2. Grafico dei risultati dei test

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/829

