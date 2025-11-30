Unisciti alla nostra fan page
Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore Candles_Smoothed - libreria per MetaTrader 5
Il segnale si forma al momento della chiusura della barra. Il segnale per l'apertura di posizioni è una variazione del colore della candela formata dall'indicatore Candles_Smoothed.
Per il corretto funzionamento dell'Expert Advisor generato, il file dell'indicatore Candles_Smoothed.ex5 compilato deve essere disponibile nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Indicators.
Il processo di creazione di un robot di trading basato su questo modulo di segnali di trading non presenta particolarità ed è descritto in dettaglio nell'articolo"MQL5 Wizard for Dummies". L'idea generale della costruzione di un modulo di segnali di trading è presentata nell'articolo"I sistemi di trading più semplici con gli indicatori semaforici".
Nei test che seguono sono stati utilizzati i parametri di input predefiniti dell'Expert Advisor. Lo Stop Loss e il Take Profit non sono stati utilizzati nei test.
Figura 1. Esempi di operazioni sul grafico
Risultati del test 2011 su NZDUSD H4:
Fig. 2. Grafico dei risultati dei test
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/829
