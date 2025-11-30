CodeBaseSections
Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Candles_Smoothed - bibliothèque pour MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
expm_candles_smoothed.mq5 (8.35 KB) afficher
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
candles_smoothedsignal.mqh (12.02 KB) afficher
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) afficher
\MQL5\Indicators\
candles_smoothed.mq5 (7.04 KB) afficher
Le signal est formé au moment de la fermeture de la barre. Le signal d'ouverture de position est un changement de couleur de la bougie formée par l'indicateur Candles_Smoothed.

Pour le bon fonctionnement du conseiller expert généré, le fichier compilé de l'indicateur Candles_Smoothed.ex5 doit être disponible dans le dossier terminal_data_terminal\MQL5\Indicators.

Le processus de création d'un robot de trading basé sur ce module de signaux de trading ne présente aucune particularité et est décrit en détail dans l'article"MQL5 Wizard for Dummies". L'idée générale de la construction d'un module de signaux de trading est présentée dans l'article"Les systèmes de trading les plus simples utilisant des indicateurs sémaphores".

Dans les tests ci-dessous, les paramètres d'entrée par défaut de l'Expert Advisor ont été utilisés. Le Stop Loss et le Take Profit n'ont pas été utilisés dans les tests.

Fig.1 Exemples d'opérations sur la carte

Fig. 1. Exemples de transactions sur le graphique

Résultats des tests pour 2011 sur NZDUSD H4 :

Fig.2 Graphique des résultats des tests

Fig. 2. Graphique des résultats des tests

