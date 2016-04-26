Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Expected Volumes - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 944
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Amir Aliev
Indicador Expected Volumes.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8009
BB_Prc
Indicador BB_Prc.Especificação
Um exemplo do uso do objeto gráfico OBJ_LABEL para exibição tabular.
The optimized variant of the Kaufman's Adaptative Moving Average by wellx
Example of optimization using the "running total" method.Fisher_m11
Indicador Fisher_m11.