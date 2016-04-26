Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BB_Prc - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 772
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Kalenzo
Indicador BB_Prc.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8008
Especificação
Um exemplo do uso do objeto gráfico OBJ_LABEL para exibição tabular.TTF
The classic TTF with the T3 smoothing method and signal lines.
Expected Volumes
Indicador Expected Volumes.The optimized variant of the Kaufman's Adaptative Moving Average by wellx
Example of optimization using the "running total" method.