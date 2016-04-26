CodeBaseSeções
Indicadores

Envelopes - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2958
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Indicador técnico Envelopes é formado com duas médias móveis, uma é deslocada para cima e a outra é deslocada para baixo.

A seleção do melhor número relativo das margens da banda em deslocamento é determinada com a volatilidade do mercado: quanto maior é a volatilidade, mais forte será o deslocamento.

O Envelopes define a margem superior e inferior da faixa de preço. Sinal de venda aparece quando o preço atinge a margem superior da banda; sinal para comprar aparece quando o preço chega à margem inferior.

A lógica por trás dos envelopes é que os compradores e vendedores super-zelosos empurram o preço para os extremos (ou seja, as bandas superior e inferior), até tal ponto que os preços muitas vezes se estabilizam e movem-se aos níveis mais realistas. Isto é semelhante à interpretação do indicador Bollinger Bands.

Cálculo

Upper Band = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]

Lower Band = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]

onde:

  • SMA — Média Móvel Simples;
  • N — período médio;
  • K/1000 — o valor do deslocamento a partir da média (medida baseada em pontos).

Indicador técnico Envelopes

Descrição completa do Envelopes está disponível na Análise Técnica: Envelopes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7975

