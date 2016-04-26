Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Envelopes - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2958
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador técnico Envelopes é formado com duas médias móveis, uma é deslocada para cima e a outra é deslocada para baixo.
A seleção do melhor número relativo das margens da banda em deslocamento é determinada com a volatilidade do mercado: quanto maior é a volatilidade, mais forte será o deslocamento.
O Envelopes define a margem superior e inferior da faixa de preço. Sinal de venda aparece quando o preço atinge a margem superior da banda; sinal para comprar aparece quando o preço chega à margem inferior.
A lógica por trás dos envelopes é que os compradores e vendedores super-zelosos empurram o preço para os extremos (ou seja, as bandas superior e inferior), até tal ponto que os preços muitas vezes se estabilizam e movem-se aos níveis mais realistas. Isto é semelhante à interpretação do indicador Bollinger Bands.
Cálculo
Upper Band = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]
Lower Band = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]
onde:
- SMA — Média Móvel Simples;
- N — período médio;
- K/1000 — o valor do deslocamento a partir da média (medida baseada em pontos).
Descrição completa do Envelopes está disponível na Análise Técnica: Envelopes
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7975
The indicator of the first price change derivative or simply trend speed and sign.Chaikin's Volatility (2 linhas)
Indicador Chaikin's Volatility (2 linhas).
Indicador Color Stochastic.Demark Lines
My version of plotting the DeMark lines, also draws channels in addition to the trend lines and targets. Added one more target (the third one defined as 1.62 of the inner extremum), added the signal cancellation when closing within the channel.