CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Chaikin's Volatility (2 linhas) - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
884
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Kalenzo

Indicador Chaikin's Volatility (2 linhas).


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7974

Signal Bars Signal Bars

This indicator shows the trend from the smaller timeframes up to H4.

Stodiv Stodiv

Indicador Stodiv.

SmPriceBend-T01 SmPriceBend-T01

The indicator of the first price change derivative or simply trend speed and sign.

Envelopes Envelopes

Indicador técnico Envelopes é formado com duas médias móveis, uma é deslocada para cima e a outra é deslocada para baixo.