CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Stodiv - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
698
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: RickD

Indicador Stodiv.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7973

Library of functions for singular transformation Library of functions for singular transformation

Have you perhaps heard about the caterpillar? Here it is.... I do not remember where I got the code, I simply translated it from С++ to MQL4.

Bollinger Squeeze_v9 Bollinger Squeeze_v9

Indicador Bollinger Squeeze_v9.

Signal Bars Signal Bars

This indicator shows the trend from the smaller timeframes up to H4.

Chaikin's Volatility (2 linhas) Chaikin's Volatility (2 linhas)

Indicador Chaikin's Volatility (2 linhas).