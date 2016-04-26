O indicador Raios de Elder (Elder-Rays) combina as propriedades que monitorizam a tendência dos indicadores e osciladores.

Eles utilizam, como indicador monitorizador, a média móvel exponencial (EMA, de melhor período 13).

Os osciladores refletem o poder dos touros e dos ursos. Para construir Raios de Elder, são usados três diagramas: em um são traçados o gráfico de preços e a EMA, nos outros dois, são construídos o oscilador Bulls Power e o oscilador Bears Power.

Bulls Power, Bulls

O indicador Raios de Elder é utilizado tanto sozinho como em conjunção com outros métodos. Se você os usar separadamente, deve, por um lado, ter em conta que a inclinação da EMA define a direção da tendência, e, por outro, abrir posições de acordo com a direção da tendência. Os osciladores Bulls e Bears Power são utilizados para determinar o momento de abertura/fechamento da posição.

Recomenda-se comprar, se:

existir uma tendência crescente (definida pela direção da ЕМА);

o oscilador Bears Power for negativo, embora esteja crescendo;



a última lança do oscilador Bulls Power estiver localizada acima da anterior;



o oscilador Bears Power crescer após uma divergência bull (em alta).



Abstenha-se de comprar, quando os valores do oscilador Bears Power forem positivos.

Recomenda-se vender, se:

existir uma tendência decrescente (definida pela direção da ЕМА);



o oscilador Bears Power for positivo, embora esteja diminuindo gradualmente;



a última depressão do oscilador Bulls Power estiver localizada abaixo da anterior;



o oscilador Bears Power estiver diminuindo, enquanto sair da divergência bear (em baixa).



Não é aconselhável abrir posições curtas, se o oscilador Bulls Power for negativo.

O melhor momento para realizar operações acontece durante a divergência entre os osciladores Bulls Power, Bears Power e os preços.

Cálculo



BULLS = MÁXIMA - EMA



BEARS = MÍNIMA - EMA

Onde: