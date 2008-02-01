CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

True Scalper Profit Lock - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
5733
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: International Federation of Red Cross

Советник True Scalper Profit Lock.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7801

TradePrice-T03 TradePrice-T03

Индикатор TradePrice-T03.

At_Itp(t)Env At_Itp(t)Env

Индикатор at_Itp(t)Env.

Buy Percent Buy Percent

Открывает позицию BUY размером в процент от максимально возможной.

e -Trailing e -Trailing

Автоматический Trailing Stop всех открытых позиций. Вешать только на один график.