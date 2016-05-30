Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MTF RCI - indicador para MetaTrader 4
- 1117
Autor: Keris2112
Indicador RCI.
Indicador RCI.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7729
