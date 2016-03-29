Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
GannSwings V2 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1003
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Rosh
Indicador GannSwings.
Indicador GannSwings.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7465
Lucky
É um código-fonte por winwin2007 - um dos líderes da ATC de 2007. Ele funciona somente com o spread 2. Ele é encerrado depois de ganhar o lucro mínima, por isso que os níveis de Stop Loss e Take Profit de uma empresa de corretagem não é um problema para ele.Full Bar w Spread Shadow
Indicador Full Bar w Spread Shadow.
GannSwings
Atualização da versão VIII.HL Next Activator
Indicador HL Next Activator.