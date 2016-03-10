ATC 2007の決勝の一人であるwinwin2007により作成されたソースコードです。2のスプレッドだけで正確に機能します。最小の利益を得た後で、決済が行われます。それで、ブローカーの利食いと損切りのレベルは問題ありません。

インディケータFull Bar w Spread Shadow.