Indicadores

GannSwings - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Autor: Rosh

Atualização da versão VIII.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7466

