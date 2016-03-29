Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Full Bar w Spread Shadow - indicador para MetaTrader 4
- 1053
Autor: David W Honeywell
Indicador Full Bar w Spread Shadow.
Indicador Full Bar w Spread Shadow.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7463
