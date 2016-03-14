CodeBaseKategorien
Indikatoren

Full Bar w Spread Shadow - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
756
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
Urheber: David W Honeywell

Ganze Bar mit Spread-Schatten-Indikator.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7463

