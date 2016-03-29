CodeBaseSeções
Indicadores

Forex Freeway 2 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Autor: Desoft

Indicador Forex Freeway 2. Requer o indicador RSX.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7461

