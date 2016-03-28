CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MACD_Divergence - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1049
Avaliação:
(13)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Randy Cartwright

Indicador MACD Divergence.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7330

MA-ATR MA-ATR

Indicador MA-ATR.

MA_In_Color MA_In_Color

Indicador MA In Color.

MA_Alert MA_Alert

Indicador MA Alert.

MA-Crossover_Alert MA-Crossover_Alert

Exibe setas no cruzamento de duas МА's.